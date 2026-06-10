Mai mulți jucători legendari din campionatul României nu au ajuns tehnicieni.

Cornel Dinu este unul dintre antrenorii cu nume uriaș în fotbalul românesc. Fostul antrenor de la Dinamo a mizat că unul dintre foștii săi jucători va ajunge un antrenor important.

Cornel Dinu, convins că fostul său jucător de la Dinamo va ajunge antrenor

Cornel Dinu a spus despre Ionel Dănciulescu faptul că „are minte de antrenor”, iar fostul tehnician al lui Dinamo nu făcea des astfel de afirmații.

Cel poreclit „corbul” a fost întrebat de ce a preferat să se axeze zona de management, în loc să devină antrenor, așa cum l-a văzut Cornel Dinu.

„Nu că nu m-a pasionat lucrul acesta, pentru că, fără falsă modestie, cred că știu destul de mult fotbal, am cunoștințe, am ochi la jucători, citesc jocul, doar că nu m-a atras situația în care se complace antrenorul român în momentul de față.

Adică nu aș putea să stau să îmi zică un domn de la Consiliul Județean sau unul de la primărie ce să fac la echipă, cum să pregătesc echipa, pe cine să bag. Nu e o situație ușoară nici pentru mulți dintre antrenori. Uite că mulți dintre ei... sunt câțiva care se învârt la anumite echipe, dar sunt foarte mulți poate cu real potențial care nu prind joburi.

Pentru că, în ziua de azi, fotbalul e legat foarte mult de politică, de cumetrii, de relații, nu trebuie să ne ascundem, asta e realitatea. Îl sunam pe domn primar: Hai să îl punem pe 'X'! Astea m-au făcut să nu mă îndrept spre antrenorat. Îmi place foarte mult ceea ce fac”, a spus Ionel Dănciulescu, conform iAMsport.

Ionel Dănciulescu a evoluat de-a lungul carierei la Dinamo, Altay, Steaua, Taishan și Hercules. Fostul atacant a evoluat în 322 de meciuri în tricoul lui Dinamo și a reușit 138 de goluri.