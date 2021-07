FRF, sageti spre cluburile care au refuzat sa trimita jucatori la Olimpiada! Mesajul genial publicat de nationala de fotbal a Romaniei :) 

Mirel Radoi si elevii sai vor debuta la Jocurile Olimpice contra Hondurasului, pe 22 iulie. Din aceeasi grupa cu Romania mai fac parte Coreea de Sud, 25 iulie, si Noua Zeelanda, 28 iulie.

Selectionerul a intampinat probleme in formarea lotului pentru deplasarea de la Tokyo. Principalele cluburi din Liga 1 au declarat ca nu isi vor lasa jucatorii importanti la Jocurile Olimpice, pentru ca meciurile Romaniei se suprapun cu partidele de accedere in cupele europene. Inclusiv dupa ce lista oficiala a fost anuntata, Radoi a fost nevoit sa mai renunte la fotbalisti. Reading nu i-a permis lui Puscas sa mearga la Tokyo, iar nemtii de la Fortuna Dusseldorf au fost in asentimentul britanicilor, atunci cand l-au transferat pe Dragos Nedelcu de la FCSB.

Dupa multe refuzuri, echipa nationala de fotbal a Romaniei a postat un mesaj, pe conturile oficiale de social media, in care ironizeaza situatia care s-a creat din cauza cluburilor, care s-au razgandit sau nu au permis participarea fotbalistilor la Jocurile Olimpice.