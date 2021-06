EXCLUSIV | Mirel Radoi, la un pas de tragedie la Euro 2008! Dezvaluirile facute de doctorul Pompiliu Popescu

Mirel Radoi, protagonistul unui eveniment nefericit la Campionatul European din 2008.

Evenimentul dramatic petrecut in timpul meciului dintre Danemarca si Finlanda, cand Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon, in minutul 43 al meciului, i-a amintit lui Pompiliu Popescu, fostul doctor al echipei nationale de un eveniment petrecut in urma cu 13 ani, care l-a avut in prim-plan pe actualul selectioner al Romaniei.

Popescu a dezvaluit ca Mirel Radoi a suferit o lipotimie cauzata de un traumatism, in urma unei ciocniri violente cu Rat, in timpul meciului cu Italia, de la Euro 2008.

Acela nu a fost, insa, singurul eveniment care le-a dat emotii delgatilor Romaniei. Ciprian Marica a trecut si el prin momente dificile, dupa ce s-a lovit cap in cap cu Marius Niculae la un antrenament.

"Noi am avut si la Campionatul European din 2008 doua situatii. Una a fost cu Mirel Radoi si cealalta inainte de a incepe campionatul European, chiar cu Marica.

S-a ciocnit cap in cap cu Marius Niculae si si-a pierdut cunostinta. A fost cu el la spital, l-am urmarit noaptea. Am stat de garda la patul lui.

Acestea sunt lipotimii cauzate de traumatisme. Si in cazul lui Mirel Radoi, care s-a ciocnit in mecil cu Italia, cu Rat.

Radoi si-a pierdut cunostinta si pana a venit salvarea, a trebuit sa alerg dupa un cariucior in afara stadionului, iar acolo nu am ramas decat eu cu el, asteptand salvarea. Deci si UEFA are unele sincope, in schimb regulamentele si procedurile sunt foarte clare", a spus fostul doctor al nationalei Romaniei Pompiliu Popescu.