"As juca cu ochii inchisi cu el acolo!" Propunerea lui Dumitrescu pentru Mirel Radoi la nationala! Pe ce post il vede potrivit pe Chiriches

Ilie Dumitrescu ii propune lui Mirel Radoi sa reprofileze un jucator de baza de la nationala.

Fostul fotbalist il vede pe Vlad Chiriches potrivit pentru postul de 'inchizator' la nationala si ii propune lui Mirel Radoi sa il foloseasca pe capitanul Romaniei pe acel post.

Dumitrescu a dezvaluit ca fundasul lui Sassuolo are toate calitatile necesare pentru a juca pe postul din fata apararii la nationala.

"As juca cu ochii inchisi cu Chiriches la inchidere. La cum il vad cand intra in posesie, progresia asta ca fundas central, personalitatea sa... sunt momente cand trebuie sa cauti solutii. Plus ca e un lider, intr-o pozitie importanta, axul central. Deschide foarte bine, accepta jocul, paseaza, verticalizeaza foarte bine.

Depinde si de momentul in care il gasesti. Daca vine dupa o accidentare, e greu sa il bagi in linia de mijloc. Daca vine intr-un moment bun si are constanta, il poti folosi acolo", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.