EXCLUSIV | Atac brutal la adresa lui Mirel Radoi! "Cu rezultatele astea, la mine avea doua optiuni: Ori sa-si dea demisia, ori sa fie demis!"

Selectionerul Mirel Radoi criticat dur de Adrian Porumboiu.

Nationala Romaniei a disputat doua meciuri de pregatire in aceasta luna, ambele pierdute de "tricolorii".

Reprezentativa tarii noastre a capitulat in primul meci, in fata Georgia, scor 1-2, apoi a urmat o partida mai consistenta din punct de vedere fotbalistic, cu Anglia, insa in ciuda acestui fapt, Romania s-a vazut invinsa cu 1-0.

In urma acestor rezultate, Mirel Radoi a ajuns la sapte infrangeri pe banca nationalei, din 13 meciuri disputate.

"Spui ca ataci si nu castigi un meci cu Georgia. Deci una peste alata, daca ne obisnuim asa si antrenorul crede ca poate ramane acolo nemuritor si rece indiferent de rezultate... nu e bine.

Nu poti sa pierzi meciuri in continuare si sa ramai acolo.

El a ars niste etape. Una e sa fii profesor doctor si alta e sa treci peste liceu, facultate si sa te numesti profesor doctor. Ma refer stric fotbalistic, nu are treaba cu studiile lui Radoi", a spus Adrian Porumboiu la Pro X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

Intrebat ce masuri ar fi luat daca Mirel Radoi ar fi inregistrat aceleasi rezultate pe banca echipei pe care a condus-o, fostul patron al lui FC Vaslui a raspuns: "Erau doua variante: sa-si dea demisia sau sa fie demis".