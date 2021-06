FOTO | Mirel Radoi, aparitie de senzatie in Ghencea! A venit la amicalul Steaua - Clinceni cu un bolid de peste 400.000 de euro

Selectionerul Romaniei se tine de arogante! Mirel Radoi a venit in Ghencea, la amicalul Steaua - Academica Clinceni, cu un Lamborghini Urus.

Masina selectionerului are un pret de pornire de peste 400.000 de euro.

Lamborghini Urus are urmatoarele specificatii:

- motor twin-turbo V8, de 4.0 litri;

- 641 cai putere;

- atinge 100 km/h în 3,6 secunde ;

- viteză maximă: 305 km/h;

- 8 cilindri.

Mirel Radoi este un mare pasionat de masini si ceasuri de lux. Antrenorul are in garaj, printre altele, un Mercedes AMG GT 64 S 4 – Door Coupe, care valoreaza peste 200.000 de euro, dar si un Rolls-Royce Cyllinar Bullionaire, in valoare de 800.000 de euro.

Steaua si Academica Clinceni se intalnesc, sambata, de la ora 10:30, in Ghencea, intr-un meci amical.