Mirel Radoi a decis! Cine va fi capitanul nationalei olimpice a Romaniei: "Am reusit sa facem la nivel de grup o sociograma"

Nationala olimpica a Romaniei se pregateste pentru participarea la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani.

Selectionata antrenata de Mirel Radoi urmeaza sa plece in Japonia spre finalul saptamanii, iar inaintea marii competitii, antrenorul a oferit un interviu pentru FRF TV, unde a vorbit despre situatia actuala din interiorul reprezentativei nationale.

Unul dintre subiectele discutate in cadrul interviului a avut legatura cu alegerea capitanului.

"Marin a fost capitan la recentul Campionat European. Dupa aceea am reusit sa facem la nivel de grup o sociograma, sa vedem care sunt liderii formali si informali. Au reiesit 4 nume: Marius Marin, Dragos Nedelcu, Tudor Baluta si Pascanu, in ordinea asta. Unul din ei a plecat (Dragos Nedelcu) si atunci am vazut si noi ca Marin este un exemplu la antrenament, un jucator pe care ceilalti il respecta in vestiar, a iesit si in sociograma. Probabil daca Tudor Baluta ar fi jucat cateva meciuri, competitia ar fi fost intre cei doi.", a explicat Mirel Radoi.

Programul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Joi, 22 iulie: Honduras - Romania, ora 14:00 (ora Romaniei)

Duminica, 25 iulie: Romania - Coreea de Sud, ora 14:00 (ora Romaniei)

Miercuri, 28 iulie: Romania - Noua Zeelanda, ora 11:30 (ora Romaniei)