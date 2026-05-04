Cristian Chivu tremură pe finalul ultimului său sezon ca antrenor la Inter Primavera! Ce s-a întâmplat în penultima etapă și ce urmează pentru el

Zanetti l-a elogiat pe Chivu, după ce antrenorul român a cucerit titlul la primul sau sezon pe banca „nerazzurrilor”. Argentinianul l-a numit „frate” și a subliniat cât de greu este să câștigi Serie A.

„A fost un frate ca Chivu pe bancă, așa că Scudetto-ul este special. Nu a fost ușor după finala de anul trecut, dar și-au revenit și au arătat că sunt cu adevărat însetați. Următoarele obiective? Coppa Italia și să ajungă până la capăt în Liga Campionilor.

A fost important pentru că face parte din familie, cunoaște valorile noastre și ni le-a transmis mai departe, chiar și atunci când antrena copiii noștri.

Este ceea ce îmi place cel mai mult ca manager (...). El a adus seninătate într-un mediu dificil, crezând în ceea ce făceam. Lăsând momentele negative în urmă și privind mereu înainte, a câștiga în Italia nu e niciodată ușor și a face asta cu un avans de 12 puncte e frumos.

Ăsta a fost secretul, reacția imediată. După înfrângerea din derby am răspuns în meciul următor cu o victorie mare. Succesul împotriva lui Juve ne-a dat o mare forță, dar a crezut în asta de la început. Cristian este o persoană extraordinară și toată lumea l-a urmat”, a transmis Javier Zanetti, la Rai 2, citat de tuttomercatoweb.com.

Zanetti, simbolul „nerazzurrilor”

Coechipier al lui Chivu într-o perioadă de glorie a Interului, Zanetti se numără printre cei mai mari jucători din istoria clubului. Fostul fundaș dreapta, alternativ mijlocaș defensiv, a jucat 858 de meciuri la Inter, în care a marcat 21 de goluri și a oferit 37 de pase decisive.

Legendarul argentinian a câștigat alături de Inter 16 trofee majore ca fotbalist, printre care cinci Serie A, o Ligă a Campionilor (2010) și o Cupă UEFA (1998).

Chivu a venit la Inter în 2007 și s-a retras în 2013. La un an după și-a agățat ghetele în cui și Zanetti la clubul la care a debutat în 1995.

Inter Milano și-a asigurat titlul matematic după ce a învins-o, pe teren propriu, ieri, pe Parma cu 2-0. Chivu va încerca să cucerească și Cupa Italiei. Finala Lazio - Inter este programată pe 13 mai, de la 22:00, și va fi redată în exclusivitate de către VOYO.