Chivu și-a pus marea rivală la respect: reacția Milanului după ce Inter a devenit campioană

Serie A şi mai multe cluburi italiene de fotbal, inclusiv AC Milan şi Napoli, au felicitat-o, duminică, pe Inter Milano pentru câştigarea celui de-al 21-lea Scudetto.

"Şi-au schimbat forma. Împreună, au redescoperit măreţia. Metamorfoză, renăscuţi în glorie", a postat liga italiană pe contul său de X.

"Un simbol etern care se reînnoieşte pentru a domina din nou pe cea mai prestigioasă scenă", a adăugat Serie A, postând un poster cu un şarpe negru şi albastru încolăcit în jurul impunătorului Arco della Pace (Arcul Păcii) din Milano.

Mai multe cluburi s-au alăturat şi ele felicitărilor, inclusiv rivala din oraş, AC Milan. Potrivit Agerpres, această formație şi-a exprimat aprecierea printr-un mesaj pe reţelele de socializare: "Felicitări echipei Inter pentru câştigarea Seriei A 2025/26".

Napoli, campioana sezonului trecut, a felicitat-o şi ea pe Inter printr-un mesaj însoţit de emoticoane cu aplauze.

Alte cluburi, precum Torino, Sassuolo, Cremonese şi Genoa, printre altele, s-au alăturat şi ele felicitărilor publice adresate Interului.