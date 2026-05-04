Chivu și-a pus marea rivală la respect: reacția Milanului după ce Inter a devenit campioană

La capătul unui sezon aprig disputat în Serie A, toată Italia a recunoscut superioritatea Interului.

Serie A şi mai multe cluburi italiene de fotbal, inclusiv AC Milan şi Napoli, au felicitat-o, duminică, pe Inter Milano pentru câştigarea celui de-al 21-lea Scudetto.

"Şi-au schimbat forma. Împreună, au redescoperit măreţia. Metamorfoză, renăscuţi în glorie", a postat liga italiană pe contul său de X.

"Un simbol etern care se reînnoieşte pentru a domina din nou pe cea mai prestigioasă scenă", a adăugat Serie A, postând un poster cu un şarpe negru şi albastru încolăcit în jurul impunătorului Arco della Pace (Arcul Păcii) din Milano.

Mai multe cluburi s-au alăturat şi ele felicitărilor, inclusiv rivala din oraş, AC Milan. Potrivit Agerpres, această formație şi-a exprimat aprecierea printr-un mesaj pe reţelele de socializare: "Felicitări echipei Inter pentru câştigarea Seriei A 2025/26".

Napoli, campioana sezonului trecut, a felicitat-o şi ea pe Inter printr-un mesaj însoţit de emoticoane cu aplauze.

Alte cluburi, precum Torino, Sassuolo, Cremonese şi Genoa, printre altele, s-au alăturat şi ele felicitărilor publice adresate Interului.

Chivu, campion cu Inter și ca antrenor

Fostul internaţional român, Cristian Chivu, a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a.

Inter a obţinut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaş avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut, cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare.

