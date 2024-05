Viitorul lui Lautaro Martinez a fost decis! Anunțul făcut de vicepreședintele clubului

Lautaro Martinez, în calitate de căpitan al Interului, a jucat un rol crucial în cucerirea celui de-al 20-lea titlu Serie A. Argentinuanul a fost una dintre piesele de bază ale echipei, pentru care a înscris 26 de goluri în toate competițiile în acest sezon.

Vicepreședintele lui Inter Milano, Javier Zanetti, a confirmat că atacantul își va prelungi contractul cu formația italiană.

"Puteți sta liniștiți, Lautaro Martínez va rămâne aici și va continua să fie căpitanul lui Inter și în sezonul următor," a declarat Zanetti.

"Acordurile vor fi încheiate pentru că atât clubul, cât și jucătorii doresc să continue." a continuat vicepreședintele, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

