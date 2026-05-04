Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu, elogiat pentru „viziune și luciditate” într-una dintre cele mai mari publicații ale presei italiene.

Cristi Chivu a învins tocmai Parma, scor 2-0, pentru a cuceri, alături de Internazionale Milano, titlul de campion în Serie A, chiar în primul sezon în care a ocupat funcția de tehnician al nerazzurrilor.

„Psihologul și strategul Chivu a imprimat echipei idei clare dintr-o viziune lucidă.”

Antrenorul român a sărbătorit cu intensitate înaltă acest prim succes uriaș al carierei de antrenor, iar Corriere dello Sport crede că știe cuvântul-rezumat al primului sezon al lui Chivu pe banca Interului: identitate.

„În spatele titlului cu numărul 21 stă cuvântul identitate. Pentru Inter e o victorie care oferă un sens profund conceptului de sustenabilitate.

Chivu a început să antreneze în pepiniera lui Inter și s-a întors acasă după câteva luni de 'studenție Erasmus' la Parma, unde a reușit o salvare miraculoasă, în doar 13 partide avute la dispoziție.

A imprimat echipei idei clare, o viziune lucidă: Chivu, psiholog și strateg,” scrie Corriere dello Sport.

Doar cinci antrenori au reușit, în istoria Interului, să ia titlul în primul sezon pe bancă

Aceeași publicație subliniază performanța semnată de Cristian Chivu în absența îndelungată a atacantului Lautaro Martinez, pierdut pentru o bună parte a sezonului, din cauza unei accidentări.

Corriere dello Sport notează că românul Cristian Chivu devine abia al cincilea antrenor din istoria Interului care cucerește titlul de campion în prima stagiune în care a antrenat clubul din Lombardia.

Performanța nu mai fusese atinsă din 2009, de la Jose Mourinho, iar, înaintea portughezului, cei care au conturat-o au fost: Arpad Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71) și Armando Castellazzi (1937-38), singurul om care a mai reușit ce a putut Cristi Chivu: să iasă campion național în Italia, cu Inter, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

