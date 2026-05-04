Cristi Chivu a învins tocmai Parma, scor 2-0, pentru a cuceri, alături de Internazionale Milano, titlul de campion în Serie A, chiar în primul sezon în care a ocupat funcția de tehnician al nerazzurrilor.

Antrenorul român a sărbătorit cu intensitate înaltă acest prim succes uriaș al carierei de antrenor, iar Corriere dello Sport crede că știe cuvântul-rezumat al primului sezon al lui Chivu pe banca Interului: identitate.

„În spatele titlului cu numărul 21 stă cuvântul identitate. Pentru Inter e o victorie care oferă un sens profund conceptului de sustenabilitate.

Chivu a început să antreneze în pepiniera lui Inter și s-a întors acasă după câteva luni de 'studenție Erasmus' la Parma, unde a reușit o salvare miraculoasă, în doar 13 partide avute la dispoziție.

A imprimat echipei idei clare, o viziune lucidă: Chivu, psiholog și strateg,” scrie Corriere dello Sport.