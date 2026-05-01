Inter va deveni matematic campioană în cazul unei victorii împotriva Parmei, duminică. Finala Cupei Italiei, contra lui Lazio, este programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma (LIVE pe VOYO).

Cristiano Bergodi: "Sper să nu câștige eventul Chivu"

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, recunoaște că nu și-ar dori ca Inter să câștige și Cupa Italiei. Motivul este însă unul lesne de înțeles - italianul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător chiar la Lazio - 186 de meciuri în perioada 1989-1996.

La fel ca antrenorul lui Inter, Cristiano Bergodi are și el șansa eventului. U Cluj ocupă locul 2 în Superliga, cu 3 puncte sub Universitatea Craiova, și este calificată în finala Cupei României, unde va înfrunta tot formația italiană.

"Chivu are mai multe șanse să facă eventul decât mine. Sunt realist. Vom încerca și noi să îndeplinim unul dintre aceste obiective. Vrem să câștigăm, să punem presiune pe ei, apoi va veni Cupa, care e un obiectiv important pentru club.

Eu sper să nu câștige eventul pentru că joacă împotriva lui Lazio, echipa mea de suflet. El antrenează la un nivel foarte mare în Italia și mă bucur pentru Chivu. L-am cunoscut, am vorbit o dată cu el în România. Mi se pare un profesionist foarte, foarte bun", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.