Chivu are un "inamic" în România: "Sper să nu câștige eventul!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu se pregătește să sărbătorească titlul în Serie A cu Inter Milano, iar echipa sa ar putea câștiga și Cupa Italiei în acest sezon.

TAGS:
cristi chivuCristiano BergodiInter MilanoLazio
Din articol

Inter va deveni matematic campioană în cazul unei victorii împotriva Parmei, duminică. Finala Cupei Italiei, contra lui Lazio, este programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma (LIVE pe VOYO).

Cristiano Bergodi: "Sper să nu câștige eventul Chivu"

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, recunoaște că nu și-ar dori ca Inter să câștige și Cupa Italiei. Motivul este însă unul lesne de înțeles - italianul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucător chiar la Lazio - 186 de meciuri în perioada 1989-1996.

La fel ca antrenorul lui Inter, Cristiano Bergodi are și el șansa eventului. U Cluj ocupă locul 2 în Superliga, cu 3 puncte sub Universitatea Craiova, și este calificată în finala Cupei României, unde va înfrunta tot formația italiană.

"Chivu are mai multe șanse să facă eventul decât mine. Sunt realist. Vom încerca și noi să îndeplinim unul dintre aceste obiective. Vrem să câștigăm, să punem presiune pe ei, apoi va veni Cupa, care e un obiectiv important pentru club.

Eu sper să nu câștige eventul pentru că joacă împotriva lui Lazio, echipa mea de suflet. El antrenează la un nivel foarte mare în Italia și mă bucur pentru Chivu. L-am cunoscut, am vorbit o dată cu el în România. Mi se pare un profesionist foarte, foarte bun", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.

Programul lui Inter în acest final de sezon

Inter Milano are șansa de a cuceri eventul în acest sezon. Echipa lui Cristi Chivu poate sărbători câștigarea titlului încă de etape viitoare, dacă învinge Parma, în timp ce finala Cupei Italiei contra lui Lazio e programată pe 13 mai, la Roma, în direct pe VOYO.

  • Duminică, 3 mai, ora 21:45: Inter - Parma (Serie A, etapa 35)
  • Sâmbătă, 9 mai, ora 19:00: Lazio - Inter (Serie A, etapa 36)
  • Miercuri, 13 mai, ora 22:00: Lazio - Inter (finala Cupei Italiei, LIVE pe VOYO)
  • 16/17 mai: Inter - Verona (Serie A, etapa 37)
  • 24 mai: Bologna - Inter (Serie A, etapa 38)
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!