"Da, vă recunosc!" Walter Zenga a spus ce crede acum despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Inter a devenit matematic campioană după ce a învins Parma, duminică seară, scor 2-0. "Nerazzurrii" vor avea ocazia de a câștiga și Cupa Italiei în acest sezon, finala cu Lazio fiind programată pe 13 mai, la Roma, în direct pe VOYO. Walter Zenga: "Vă recunosc că sunt surprins de titlul lui Inter" Walter Zenga, portar cu nu mai puțin de 473 de meciuri la Inter și 58 de partide la naționala Italiei, a oferit un interviu amplu pentru Il Giornale, la o zi după titlul cu numărul 21 cucerit de formația lombardă. "Dacă sunt surprins de titlul lui Inter? Da, vă recunosc. Aș putea să mă dau mare și să spun că mă așteptam, dar nu e așa. După ce s-a întâmplat anul trecut, mă gândeam că poate Inter se va bate la obținerea unui loc de Champions League, dar nu că va câștiga atât de clar titlul", și-a început Zenga discursul, referindu-se la stagiunea precedentă de sub comanda lui Simone Inzaghi, una în care au fost ratate dramatic toate obiectivele - titlu, Champions League și Cupa Italiei.

Bucuria lui Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter

Zenga, despre meritele lui Chivu și accidentările lui Napoli Întrebat despre eșecurile din derby-urile de pe parcursul acestui sezon, Zenga a explicat: "Niște întâmplări, nu a fost nicio tragedie. Inter nu a fost dominată de nicio echipă, nici măcar în Champions League. În campionat, clasamentul contează. Eu aș semna să câștig titlul și să pierd derby-urile cu Milan". În ceea ce privește meritele lui Cristi Chivu pentru acest sezon care se poate încheia chiar cu eventul, fostul antrenor de la FC Național, Steaua și Dinamo a spus: "Chivu are multe merite, dar aș extinde discuția referitoare la meritele întregului său staff. El l-a ales secund pe Kolarov, o persoană motivată și capabilă, iar asta se vede. A păstrat din colaboratorii și medicii din trecut, iar Inter a câștigat - atât noul Inter, cât și puțin din cel vechi". În Italia, unele voci susțin că Inter a avut șansa ca rivala Napoli să aibă mari probleme cu accidentările în acest sezon - aspect reclamat și de Antonio Conte în repetate rânduri - însă Zenga respinge această teorie. "Conte se plânge de numeroasele accidentări? Și Inter le-a avut pe ale ei. De exemplu, Lautaro, Calhanoglu, Dumfries și Thuram au lipsit și ei perioade îndelungate", a mai spus Zenga.

Chivu are șansa eventului! La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape. Inter are șansa de a obține eventul. Finala Cupei Italiei contra lui Lazio se joacă miercuri, 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, în direct pe VOYO. Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.