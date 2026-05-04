Campion în Serie A, Cristi Chivu începe să facă planurile pentru sezonul următor

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a devenit matematic campioana Italiei cu trei etape înainte de finalul sezonului. ”Nerazzurri” s-au impus, duminică, în fața Parmei, scor 2-0, în cea de-a 35-a rundă din Serie A.

Cristi Chivu e campion în Serie A, dar a și bifat o performanță cu care nu multe nume grele care au antrenat Inter se pot lăuda. Este doar al cincilea ”principal” din istoria clubului din Milano care a câștigat la debut, ultimul fiind Mourinho (2008-2009).

Inter plătește automat 15 milioane de euro pentru transferul lui Manuel Akanji

Inter Milano a primit cel de-al 21-lea trofeu de campioană a Italiei, după un sezon 2025-2026 de vis alături de tehnicianul român, dar în curând, după finala Cupei Italiei, vor urma și detaliile clare cu privire la strategia pentru sezonul următor.

Până atunci, până când vor fi făcute planuri clare în privința venirilor, Inter poate consemna o noutate în lot! Este vorba de transferul automat al lui Manuel Akanji, fundașul central elvețian în vârstă de 30 de ani, care era împrumutat de la Manchester City.

În acordul dintre cluburi exista o clauză clară, care prevedea faptul că transferul apărătorului se realizează automat în cazul în care Inter câștigă Serie A.

Cristi Chivu a mizat mult pe Manuel Akanji

Astfel, din conturile milanezilor pleacă automat 15 milioane de euro către Manchester City, iar elvețianul va fi în totalitate al italienilor.

Este o veste excelentă pentru Chivu, care a mizat mult pe Akanji. El a adunat în această stagiune 44 de meciuri (33 în Serie A) și a marcat două goluri.

