ULTIMA ORA! Razvan Marin a ramas fara antrenorul care l-a adus la Cagliari! Eusebio Di Francesco a fost demis

Cagliari se afla pe locul 18 in Serie A cu doar 15 puncte dupa 23 de etape.

In ultimele 5 mecuri de Serie A echipa din Sardinia a obtinut un singur egal, 1-1 pe teren propriu cu Sassuolo, si se afla la 5 puncte de primul loc care asigura ramanerea in prima liga, ocupat de Torino.

In acest context, oficialii clubului au decis sa il demita pe antrenorul Eusebio Di Francesco. Cagliari a emis un comunicat oficial in care prezinta ca fostul antrenor al Romei, secunzii Stefano Romano si Giancarlo Marini, preparatorul fizc Nicandro Vizoco si psihologul Gianmaria Palumbo nu vor mai continua la echipa.

Aceasta plecare ar putea reprezenta o problema pentru Razvan Marin, Di Francesco fiind cel care a insistat pentru aducerea mijlocasului roman la inceputul sezonului de la Ajax.

Eusebio Di Francesco a preluat Cagliari in august 2020, fiind liber de contract dupa despartirea de Sampdoria din octombrie 2019, unde de asemenea a avut rezultate foarte slabe.

Antrenorul de 51 de ani este cel care a dus-o pe Roma in semifinalele UEFA Champions League in 2018, dupa revenirea de senzatie in fata Barcelonei.