"Trebuie sa renunte la asta!" Sfaturi pentru 'perla' Popescu! Ce trebuie sa sacrifice jucatorul de la FCSB pentru a face performanta 

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia sezonului in Liga 1!

Tanarul fotbalist a debutat in toamna la echipa mare a FCSB-ului si a impresionat rapid cu prestatiile sale solide. Desi a inscris un singur gol, Popescu a atras doar cuvinte de lauda din partea specialistilor din fotbal.

Mai mult decat atat, Gigi Becali l-a numit 'jucator de geniu' pe Popescu, afirmand chiar ca asteapta sa incaseze sute de milioane de euro pentru transferul sau.

Octavian Popescu, unchiul jucatorului de la FCSB care are acelasi nume, a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre nepotul sau si lucrurile pe care trebuie sa le sacrifice pentru a face performanta.

"Am avut si eu discutii cu el, din proprie experienta ii povesteam cum stau lucrurile si ca la 18 ani are parte de lauda, dar nu trebuie sa plecam urechea in stanga si dreapta.

Trebuie sa isi vada in continuare de pregatire, sa fie serios, sa nu exagereze, sa stie sa aiba un program bine stabilit in ceea ce priveste odihna, alimentatia, pregatirea. Foarte usor poti pica in panta cealalta, sa crezi ca daca totul este rezolvat nu mai trebuie sa faca unele lucruri.

I-am zis de multe ori sa fie serios, sa isi vada de fotbal.

Daca vrea sa ajunga sa joace la Steaua, sa ajunga la nationale, trebuie sa isi faca un program si sa renunte la a prelungi programul noaptea sau sa faca lucruri care sa dauneze pregatirii, prospetimii. Daca vrea sa joace la cel mai inalt nivel, trebuie sa faca niste sacrificii. Toti fotbalistii mari au facut lucrul asta.

Sper ca a inteles si va face din fotbal o viata placuta", a spus Octavian Popescu la PRO X.