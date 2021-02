Clement Lenglet, DEVASTAT dupa egalul Barcelonei cu Cadiz! Fundasul francez a parasit in LACRIMI Camp Nou dupa ce a gresit decisiv! VIDEO

Barcelona a remizat pe teren propriu cu Cadiz in etapa cu numarul 24 din La Liga.

Clement Lenglet a comis lovitura de la 11 metri in urma careia oaspetii au egalat in minutul 89. Dupa meci, fundasul francez de 25 de ani a parasit Camp Nou in lacrimi.

Fostul fotbalisti al Sevillei a fost filmat de fanii Barcelonei in momentul in care parasea parcarea stadionului, fiind extrem de afecta de greseala pe care a comis-o.

Clement Lenglet, destrozado tras el Barça-Cadiz ¿Cometió un error? Sí.

Pero si el Barça hubiera metido 3, todo hubiera quedado en una anécdota. pic.twitter.com/O2DTVhjVxh — Albert Osuna (@albeertosuna3) February 22, 2021

In urma acestui egal Barcelona a ratat sansa de a se apropia de liderul Atletico dupa ce echipa lui Simeone a pierdut pe teren propriu in fata lui Levante.

Echipa lui Ronald Koeman se afla in continuare pe pozitia a treia in La Liga cu 47 de puncte, 8 mai putin decat Atletico. Distanta fata de Real Madrid este de 5 puncte, cu mentiunea ca madrilenii au un meci mai mult disputat.

Sursa foto: Mundo Deportivo