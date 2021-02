Ei sunt romanii care i-au facut fata 'bestiei' Haaland! Cei trei fotbalisti care s-au duelat cu 'masina de goluri' a lui Dortmund

Erling Haaland este unul dintre cei mai buni fotbalisti din Europa in acest moment.

Atacantul de doar 20 de ani al Borussiei Dortmund este o adevarata 'masina de goluri' atat in Bundesliga, cat mai ales in UEFA Champions League.

Haaland a marcat 27 de goluri in 25 de meciuri in acest sezon, iar in ultima saptamana a reusit sa inscrie cate o 'dubla' atat cu Sevilla in Champions League, cat si cu marea rivala Schalke in Bundesliga.

Putina lume stie insa ca, in 2016, la o competitie destinata nationalelor U17 denumita Syrenka Cup, Haaland a fost blocat excelent de fundasii romani Darius Tiereanu si Antonio Manolache, ultimul in prezent la Petrolul Ploiesti.

Atunci, nationalele Romaniei si Norvegiei s-au intalnit in finala, iar norvegienii s-au impus cu 1-0.

Darius Tiereanu a povestit ca impreuna cu Manolache a reusit sa il blocheze destul de bine pe Haaland in acel meci, chiar daca a reusit sa isi creeze totusi cateva ocazii.

"Da, imi aduc aminte bine de Erling Haaland! Am reusit sa ajungem in finala si acolo a fost un meci greu impotriva norvegienilor. Am facut cu antrenorul analiza jocului si am stiut ca este un jucator periculos. L-am vazut la analiza video si domnul Manolache (antrenorul nationalei U17) ne-a zis ca e cel mai periculos jucator de la ei si am facut un meci bun impreuna cu Antonio Manolache.

A avut si faze periculoase, dar am reusit sa il blocam si apararea si-a facut treaba destul de bine. Ne-au dat un gol repede in minutul 9, dintr-o faza fixa, iar apoi au stat 'la cutie', in aparare si nu am mai reusit sa egalam.

L-am urmarit cu atentie de cand a explodat si ne-am gandit cu totii la acel meci, cei care am fost pe teren. Am vorbit si cu ceilalti colegi si e motivatie in plus pentru ca el a reusit sa ajunga un mare fotbalist", a spus Darius Tiereanu pentru Fanatik.

De asemenea, si fundasul central al Petrolului Antonio Manolache a vorbit despre duelul cu starul Borussiei.

"Intradevar, am facut un meci bun, ne-a felicitat si antrenorul, chiar daca am pierdut. Nu il stiam. Era foarte mare. Foarte puternic pe fizic, chiar daca avea 16 ani! Nu ne-am pregatit special, fiecare meci il pregatim la fel de serios. Stiu ca nu am facut marcaj in zona, ci am facut om la om. Am luat un gol dintr-un corner, a batut pe bara a doua si ne-a dat gol cu capul capitanul lor, foarte bun.

Am realizat cu totii mai tarziu impotriva cui am jucat si il urmarim pe Erling Haaland. Am jucat si impotriva mijlocasului de la Dortmund, Jadon Sancho, contra lui Foden de la City si multi alti jucatori buni", a spus si Manolache sursei citate.

In ciuda faptului ca Norvegia a castigat acea competitie, jucatorul turneului a fost desemnat romanul Antonio Sefer, care evolueaza in prezent pentru Rapid. El a dezvaluit ca se impaca foarte greu cu gandul ca a fost mai bun ca Haaland in 2016, iar acum norvegianul e printre cei mai buni din lume in vreme ce el joaca in Liga 2 din Romania.

"Chiar vorbeam cu colegii mei: Uite, unde a ajuns Haaland si unde suntem noi! Nu ca ma pune pe ganduri, ma macina! Pentru ca am fost acolo cu el si eu am iesit cel mai bun jucator, dar el joaca acum la un nivel la are orice fotbalist isi doreste sa ajunga. Ma doare sufletul", a spus Antonio Sefer.