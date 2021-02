Neagoe nu uita si nu iarta! Dupa ce a invins pe Dinamo, antrenorul Astrei ii ATACA pe suporterii alb-rosii: "Situatia este exact asa cum si-au dorit-o! Sa conduca ei!"

Astra Giurgiu a invins pe Dinamo cu 2-0 in etapa cu numarul 24 din Liga 1.

Eugen Neagoe nu a uitat de problemele pe care le-a avut cu fanii lui Dinamo in scurta perioada petrecuta in Stefan cel Mare. Este bine cunoscut faptul ca antrenorul de 53 de ani a fost contestat in termeni extrem de duri de suporteri pentru faptul ca ar fi fost adus la echipa de catre Giovanni Becali, dar si pentru trecut sau la Universitatea Craiova.

Toata tensiunea adunata in jurul acestui subiect a culminat la meciul jucat de Dinamo cu Universitatea Craiova pe Arena Nationala in iulie 2019, cand Neagoe a suferit un infarct chiar pe banca.

Acum, dupa ce i-a invins pe 'cainii', Neagoe lanseaza un atac la adresa suporterilor dinamovisti. Antrenorul Astrei a spus ca fanii au parte exact de ceea ce si-au dorit, intrucat ei au fost cei care au vrut sa aiba control total asupra clubului.

De asemenea, Neagoe a exclus total posibilitatea de a reveni vreodata la Dinamo dupa episodul din vara lui 2019.

"Stiti foarte bine ca eu nu am fost dorit acolo din secunda 1. Este situatia exacta asa cum si-o doreau suporterii, pe placul lor. Sa conduca ei, sa faca ce vor ei, iar acum se vad rezultatele! Pacat. Dinamo a insemnat ceva pentru fotbalul romanesc, chiar a fost un nume respectat in Europa. Dinamo nu e pe un drum bun. Ramane sa vedem ce va fi. Dinamo are jucatori valorosi si acum, dar situatia, care nu e roz, se vede si in rezultate. Dar cand lucrurile nu se fac cu profesionalism...

Eu am ramas dezamagit si nu vreau sa am de-a face cu echipa de fotbal si cu acesti oameni. Nu m-au dorit. Exclus sa intru in programul DDB, nu ma intereseaza, nu-i urmaresc. Dar pot spune 'Bravo!' pentru ceea ce fac pentru clubul lor.

Exclud orice revenire pe viitor. Cu managementul n-am avut nimic, ma intalnesc cu placere cu fiecare dintre cei ce au fost la club in perioada acea megadificila pentru mine. Au fost, in schimb, oameni influentati de cineva, se stie cine!, eu nu-i pronunt numele, si uite la ce s-a ajuns. In fine, mare, mare magarie. Unic in istoria fotbalului romanesc. Ei au vrut sa provoace ce s-a intamplat, rezultatele se vad! Nu sunt eu de vina de ceea ce se intampla de un an si jumatate la Dinamo", a spus Eugen Neagoe pentru Gazeta Sporturilor.