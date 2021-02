FC Voluntari - FC Arges, LIVE TEXT de la ora 17:30 | Neinvinsa in 2021, FC Arges viseaza la playoff! Echipele probabile

13:52

FC VOLUNTARI - FC ARGES



Primul meci al rundei a 24-a a Ligii 1 le pune fata in fata pe FC Voluntari si FC Arges.

Inaintea partidei din aceasta dupa-amiaza, FC Voluntari ocupa penultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu 21 de puncte, in timp ce FC Arges este pe locul 10, cu 27 de puncte, la 7 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in playoff-ul competitiei.

Ilfovenii au obtinut o singura victorie in 2021, in fata celor de la FC Viitorul (1-0), in celelalte meciuri inregistrand 3 rezultate de egalitate, cu Universitatea Craiova (1-1), Sepsi Sf. Gheorghe (2-2) si CFR Cluj (0-0), si 4 infrangeri, in fata celor de la Gaz Metan (0-2), UTA Arad (0-1), FCSB (1-2) si Astra (1-3).

De cealalta parte, FC Arges este una dintre cele mai in forma echipe din 2021, pitestenii fiind neinvinsi in acest an. Ultima infrangere a nou-promovatei s-a petrecut la jumatatea lunii decembrie, scor 0-1 cu Academica Clinceni.



De atunci, FC Arges a reusit 4 victorii, cu FC Botosani (1-0), UTA Arad (2-1), Astra (2-0) si FC Viitorul (1-0), si 6 remize, in compania celor de la FC Hermannstadt (2-2), Chindia Targoviste (2-2), Gaz Metan (1-1), FCSB (0-0), Universitatea Craiova (1-1) si Sepsi Sf. Gheorghe (1-1).

În meciul tur, FC Arges a invins-o pe teren propriu pe FC Voluntari, cu scorul de 2-1, gratie golurilor marcate de Meza Colli, si Robert Grecu.

Partida dintre FC Voluntari si FC Arges este programata de la ora 17:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:





FC Voluntari: Rimniceanu - Satli, Achim, Armas, Vlad - Ivanov, Droppa, Gheorghe - Ilie, Pesic, Jefte Sanchez

FC Arges: Greab - Tofan, Maric, Turda, Musat - Meza Colli, Serban - Draghici, Palic, Dumitru - Malele