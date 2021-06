Stefan Radu ia atitudine in presa din Italia: "Le-am cerut avocatilor mei sa ia masuri!" Fundasul roman este acuzat ca si-a criticat coechipierul

Jucatorul cu cele mai multe prezente in tricoul lui Lazio este in centrul unui conflict.

Numele lui Stefan Radu este folosit intr-un scandal din Italia. Vincenzo Morabito, un cunoscut impresar italian, a afirmat ca romanul l-a vorbit de rau pe Vedat Muriqi, coechipierul sau pentru care Lazio i-a platit 18 milioane de euro lui Fenerbahce in vara anului trecut, sustinand ca nu are valoarea necesara pentru a juca pe Olimpico.

Radu a oferit o declaratie publica in care dezminte spusele agentului legate de colegul sau de la echipa si a anuntat public ca a luat legatura deja cu avocatii sai defaimarea imaginei.

"In ceea ce priveste afirmatia domnului Vincenzo Morabito, in cadrul emisiunii Report, de la Rai 3, ma vad nevoit sa fac unele precizari. Niciodata nu am pus la indoiala valoarea coechipierului meu, Vedat Muriqi.

Resping ferm afirmatiile ca l-as fi discreditat pe acesta. Intre mine si colegii de echipa nu exista niciun diferend.

Un astfel de comportament nu imi este familiar. Consider ca declaratiile agentului mi-au afectat grav imaginea. De aceea, le-am cerut avocatilor mei sa ia masuri in consecinta pentru a dovedi ca aceste lucruri nu sunt reale", a declarat Stefan Radu, potrivit celor de la Corriere dello Sport.

Fundasului roman ii expira intelegerea cu Lazio la sfarsitul acestei luni. Plecarea lui Simone Inzaghi pe banca lui Inter, l-a facut pe Radu sa ia in calcul o plecare de le Olimpico, dupa 13 sezoane.