Anuntul momentului in fotbalul italian! Stefan Radu e dorit la Inter de fostul sau antrenor

Fundasul lui Lazio ar putea schimba echipa in aceasta vara.

Plecarea lui Simone Inzaghi la Inter ar putea avea un efect pozitiv si asupra lui Stefan Radu, fundasul roman fiind unul dintre cei mai apreciati jucatori de catre tehnicianul italian, cu care a colaborat in ultimii 5 ani la Lazio.

Conform Sempreinter, care citeaza Gazetta dello Sport, fundasul roman este dorit de Inter, pentru a-l inlocui pe Aleksandar Kolarov, care se pare ca va pleca de la campioana Italiei. Contractul lui Radu cu Lazio inca nu a fost prelungit, chiar daca a existat o intelgere verbala, iar in cazul unei oferte de la formatia unde joaca si Romelu Lukaku, fotbalistul ar face obiectul unei mutari fara o suma de transfer.



Radu este o legenda pentru Lazio, apreciat atat de suporteri, cat si de oamenii din club, reusind in acest sezon sa devina fotbalistul cu cele mai mute prezente in tricoul gruparii, 412, in toate competitiile, depasindu-l pe legendarul Giuseppe Favalli, care avea 401 prezente.