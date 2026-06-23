Ce se întâmplă cu Raphinha după ce s-a accidentat la Campionatul Mondial: starul Braziliei a luat decizia

Ce se întâmplă cu Raphinha după ce s-a accidentat la Campionatul Mondial: starul Braziliei a luat decizia Fotbal extern
SPORT.RO
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Raphinha s-a accidentat în meciul Braziliei cu Haiti, scor 3-0.

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Brazilia s-a impus cu 3-0 în fața lui Haiti, într-un meci din Grupa C de la Campionatul Mondial. Golurile echipei lui Carlo Ancelotti au fost marcat de Cunha (23', 36') și Vinicius (45+3').

Raphinha a fost nevoit să părăsească terenul în finalul primei părți, după ce a avut probleme la nivel muscular.

Raphinha a anunțat ce decizie a luat după ce s-a accidentat

Starul Barcelonei are probleme la nivelul o leziune musculară la partea posterioară a coapsei drepte și nu va fi disponibil pentru naționala Braziliei în următoarele două săptămâni.

Raphinha va putea reveni în lotul echipei naționale din „sferturi”, în cazul în care Brazilia se va califica în această fază a Campionatului Mondial.

Aripa dreaptă din atacul Braziliei a anunțat că va face tot posibilul să revină cât mai rapid pentru a-și putea ajuta echipa.

„Îmi iubesc țara, îmi place să joc pentru Selecao. Voi face tot posibilul să mă recuperez cât mai repede.

Cu siguranță voi rămâne alături de echipă pentru a o susține și pentru a-mi aduce contribuția”, a declarat Raphinha, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Raphinha vine după un sezon în care fost măcinat de accidentări, dar cu toate acestea a reușit 21 de goluri și opt assist-uri în 33 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei.

Brazilia - Haiti 3-0, echipele de start:

  • Brazilia: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti
  • Haïti: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Selecţioner: Sebastien Migne

În ultima etapă, la 25 iunie, de la ora 01.00, au loc meciurile: Maroc - Haiti şi Scoţia - Brazilia. 

În clasament, Brazilia şi Maroc au câte patru puncte, Scoţia are 3, iar Haiti niciun punct. 

Cum arată Natalia Belloli, soția lui Raphinha

  • Natalia belloli 3
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