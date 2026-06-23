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Politehnica Timișoara a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, marți, 23 iunie, jucătorii transferați în pauza competițională, precum și proiectele clubului pe termen scurt și mediu.

11 transferuri cu care Poli Timișoara atacă promovarea în Superligă

Până acum, pentru sezonul 2026-27 al Ligii 2, la Poli Timișoara au sosit: Luca Ungureanu (portar, 18 ani, ex-Timișul Șag), Andras Huszti, Sebastian Itu, Ştefan Ştefanovici, Andrei Artean, Ovidiu Popescu, Mihai Dolghi, Dan Ştefan Spătaru, Mihai Bonţ, Aurelian Chiţu și Stephan Drăghici.

Dan Alexa, antrenorul echipei de pe Bega, a promis că Politehnica Timișoara va face tot ce este posibil pentru a reveni în Superliga României.

Promisiunea lui Dan Alexa

„Îmi aduc aminte în vară, la prima noastră conferință, am plecat cu foarte mult aplomb și, promovarea aceasta, deși era normală, a fost cu foarte multă presiune. Trebuia să arătăm tuturor că proiectul acesta e fiabil.

Ce urmează e mereu cel mai important. Din punctul meu de vedere plecăm favoriți. Obiectivul meu personal e să promovăm în prima ligă. Sunt foarte mulțumit de campania de transferuri. La ce jucători au venit e normal. Cred că s-a făcut o campanie care de foarte mulţi ani la Poli Timișoara nu s-a mai făcut.

Mulțumesc conducerii pentru că a reușit să facă lucrul acesta… Vreau ca lumea să aibă încredere. S-a creat o emulație și cunosc galeria lui Poli. Avem nevoie de toată lumea. Se va face tot ce e posibil ca noi să promovăm”, a declarat Alexa, conform sspolitehnica.ro.

Poli Timișoara a promovat în Liga 2 de pe primul loc în Liga 3 (în play-off) și a revenit în eșalonul secund după o pauză de trei ani.