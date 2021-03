Gueye, facut PRAF dupa ce a fost prins dopat cu cocaina: "Trebuia testat de cand a semnat cu Dinamo!" Atac dur la adresa atacantului 

Magaye Gueye (30 ani) este din nou protagonistul unui scandal imens!

Atacantul lui Dinamo a fost prins dopat cu cocaina dupa controlul facut de ANAD la finalul derby-ului Dinamo - FCSB din Cupa Romaniei. Intamplarea s-a petrecut la putin timp dupa ce Gueye a fost surprins in jacuzzi, alaturi de doua femei, jignind in mod grosolan clubul pentru care joaca.

Cu toate astea, suporterii actionari i-au prelungit contractul atacantului francez.

Fostul jucator si antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu a reactionat dupa ce scandalul a izbucnit, atacandu-l pe Gueye atat pentru viata personala, cat si pentru cea sportiva.

"Nu e nicio mirare acesta stire cu Magaye care s-a dopat cu cocaina. De fapt, el trebuia testat de cand a semnat cu Dinamo, de cand a aterizat aici. Am convinherea ca era depistat, in primul rand, pozitiv la anti-fotbal.

A dat vreo doua trei goluri, dar si atunci a impins mingea in poarta. L-am urmarit in mai multe meciuri, am si scris despre asta.

El paseaza de 6-7 ori pe meci de la noi la noi. Singurele miscari pe care le face sunt ca acelea din bazin cu cele doua pipite. Iar acum povestea cu cocaina...Si ca un paradox, ca sa si glumim putin, drogul acesta nu l-a ajutat deloc sa o ajute pe Dinamo in teren. De unde au adus oamenii astia de la Dinamo glumele acestea anti-fotbal?", a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.