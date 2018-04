Razboi pentru TITLU! Napoli viseaza la marele trofeu dupa 28 de ani, Juve vrea al 7-lea titlu consecutiv! Diseara 21.45 Inter - Juventus, Dumnica 19.00 Fiorentina - Napoli

Serie A este singurul campionat de top in care lupta la titlu nu este decisa.

Se stiu deja campioanele Angliei, Germaniei si Frantei iar Barcelona isi poate asigura matematic titlul in aceasta etapa daca obtine 1 punct pe terenul celor de la Deportivo La Coruna. In Serie A insa, lupta este mai nebuna ca niciodata!

Napoli este la un punct in spatele lui Juventus iar ambele formatii au meciuri infernale in aceasta etapa, in deplasare, contra unor echipe care lupta pentru calificarea in sezonul viitor al cupelor europene! Napoli n-a mai castigat titlul titlul din sezonul 1989-1990.

Antrenorul celor de la Juventus, Massimiliano Allegri, a declarat inaintea etapei ca Napoli este in acest moment favorita la titlu deoarece Juventus are meciuri mai dificile pana la final.

Juventus este pe primul loc cu 85 de puncte, in timp ce Napoli are 84 de puncte. Juventus mai are de jucat pana la final cu Inter Milano (locul 5 - deplasare), Bologna (locul 11 - acasa), AS Roma (locul 3 - deplasare) si Verona (locul 19 - acasa). Napoli va mai juca impotriva celor de la Fiorentina (locul 9 - deplasare), Torino (locul 10 - acasa), Sampdoria (locul 8 - deplasare) si Crotone (locul 17 - acasa).