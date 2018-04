Fericirea NEBUNA a fanilor lui Napoli dupa victoria cu Juventus: peste 10.000 de oameni au asteptat echipa la aeroport in mijlocul noptii! VIDEO

Fanii lui Napoli viseaza la cel de-al 3-lea titlu din istoria clubului, primul dupa 28 de ani cand Maradona cucerea Il Scudetto.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Mii de fani ai lui Napoli au plecat la finalul partidei cu Juventus, castigata cu 1-0 dupa golul lui Kalidou Kolibaly in ultimele minute de joc, spre aeroport pentru a-i astepta pe eroii orasului! Victoria o duce pe Napoli la 1 punct in spatele lui Juventus cu 4 etape inainte de final!

Sarbatoarea fanilor lui Napoli a inclus artificii si fani care s-au aruncat in fantana din Piazza Trieste e Trento. La ora locala 1.30, peste 10.000 de fani se aflau la aeroport, cu jumatate de ora inainte de venirea avionului cu jucatorii lui Napoli.

In urma rezultatului de aseara, Juventus este pe primul loc cu 85 de puncte, in timp ce Napoli are 84 de puncte. Juventus mai are de jucat pana la final cu Inter Milano (locul 5 - deplasare), Bologna (locul 11 - acasa), AS Roma (locul 3 - deplasare) si Verona (locul 19 - acasa). Napoli va mai juca impotriva celor de la Fiorentina (locul 9 - deplasare), Torino (locul 10 - acasa), Sampdoria (locul 8 - deplasare) si Crotone (locul 17 - acasa).