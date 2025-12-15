FCSB este după 19 etape pe locul 10 în clasamentul din Superliga României, cu 25 de puncte acumulate, la 14 lungimi în urma liderului Rapid.

Gigi Becali: ”Ne vom bate la titlu cu Craiova!”

Cu toate acestea, finanțatorul campioanei en-titre este destul de sigur că echipa patronată de Dan Șucu nu are șanse să câștige titlul și că, de fapt, adevărata rivală la campionat este Universitatea Craiova, echipa aflată în acest moment pe locul patru în ierarhie, cu 37 de puncte.

”Părerea mea că e proastă, pentru că pe mine nu mă interesa Rapid că mai lua un punct. Pe mine mă interesau celelalte ca să fiu sigur de play-off. Acum, în situația asta, noi suntem obligați să câștigăm astea două meciuri (n.r. cu Unirea Slobozia și cu Rapid). Câștigăm astea două meciuri, la revedere, nicio emoție nu mai am. Trebuie să batem Rapid, este obligatoriu.

Eu cred că ne vom bate la titlu cu Craiova. Mai sunt 11 etape și cu încă 10 din play-off, nu e jucat. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu. Are echipa valoare la Craiova”, a zis Gigi Becali la Fanatik.

Patronul de la FCSB o exclude din cursa către titlu și pe Dinamo. Deși a avut cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic și la adresa lui Cătălin Cîrjan, Becali crede că cei doi nu sunt de ajuns ca Dinamo să câștige titlul de campioană a României.

”Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul. Cîrjan e bunicel, dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a adăugat Becali.

