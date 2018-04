Pleaca de la Napoli? Chiriches ar putea fi una dintre surprizele verii: anuntul facut in Spania

Chiriches ar putea pleca de la Napoli in aceasta vara.

Fundasul roman tocmai a semnat prelungirea contractului cu italienii, insa este nemultumit de statul de rezerva, noteaza MundoDeportivo.

Publicatia spaniola anunta ca romanul ar putea reprezenta una dintre surprizele perioadei de mercato: "Chiriches, care a semnat cu Napoli in 2015, nu este titular sub comanda lui Sarri si a jucat doar 6 meciuri in acest sezon".

Chiriches, in varsta de 28 de ani, a semnat un nou contract cu Napoli, valabil pana in 2022. Potrivit SkyItalia, Napoli i-a fixat o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, clauza care se aplica doar cluburilor din afara Italiei.

In ceea ce priveste o mutare la o alta echipa din Serie A, Chiriches este netransferabil.