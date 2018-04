Din alta lume! Gestul senzational facut de Gigi Buffon dupa ce Juventus a pierdut acasa cu Napoli: "Asta inseamna clasa"

Juventus a facut un pas gresit care ii poate lua titlul! Echipa torineza a cedat cu 0-1 in fata lui Napoli, pe teren propriu, aseara. Cu patru etape inaintea finalului de campionat, Juve mai are de jucat cu Inter, Milan si Roma, in timp ce Napoli va intalni adversari mai facili.

La finalul intalnirii, Gigi Buffon a dat dovada de mare clasa si, desi echipa sa a pierdut, acesta s-a dus personal la fiecare jucator al lui Napoli. El a tinut sa isi felicite adversarii.

Buffon a trecut pe la fiecare jucator si oficial al lui Napoli si le-a strans acestora mainile.

Look at this class from Buffon...goes over to every single Napoli player to congratulate them #Respect

Gigi Buffon is always such a class act. Staying on the pitch to congratulate all the Napoli players long after all the Juve squad went down the tunnel. Wish the game had more true gentlemen like him. Will be sorely missed when he retires.