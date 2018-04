Maradona s-a bucurat ENORM dupa victoria lui Napoli de la Juventus! Ce imagine a postat pe net dupa meci

Napoli continua sa viseze la titlu, fiind la 1 punct in spatele lui Juventus cu 4 etape inainte de final.

Napoli a reusit o victorie uriasa in partida de la Torino cu Juventus si viseaza la al 3-lea titlu din istoria clubului! Diego Armando Maradona, cel care a castigat ultimul titlu al lui Napoli in 1990, a postat imediat dupa partida o imagine care a primit multe aprecieri din partea fanilor.

Maradona a postat o imagine avand tricoul lui Koulibaly, autorul unicului gol din derby in minutul 90!

In urma rezultatului de aseara, Juventus este pe primul loc cu 85 de puncte, in timp ce Napoli are 84 de puncte. Juventus mai are de jucat pana la final cu Inter Milano (locul 5 - deplasare), Bologna (locul 11 - acasa), AS Roma (locul 3 - deplasare) si Verona (locul 19 - acasa). Napoli va mai juca impotriva celor de la Fiorentina (locul 9 - deplasare), Torino (locul 10 - acasa), Sampdoria (locul 8 - deplasare) si Crotone (locul 17 - acasa).