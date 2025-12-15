După perioadele glorioase petrecute la AC Milan, Paris Saint-Germain sau Chelsea, Thiago Silva a decis în 2024 să revină în țara natală, la Fluminense. După un sezon și jumătate, aventura sa pare încheiată.

Thiago Silva pleacă de la Fluminense și ar putea reveni la AC Milan

Duminică seară, Fluminense a fost eliminată dramatic de Vasco da Gama în semifinalele Cupei Braziliei, la loviturile de departajare. Thiago Silva a fost integralist, a transformat un penalty, iar la final și-a luat rămas bun de la colegii săi, anunță Globo.



Deși mai are contract cu Fluminense până în vară, fundașul brazilian pare că a rămas acum doar două variante pe masă - fie o revenire la o echipă din Europa, fie retragerea.



O variantă intens speculată de presa italiană în ultimele săptămâni a fost revenirea lui Thiago Silva la AC Milan, clubul la care a jucat în perioada 2009-2012. Brazilianul ar viza un contract pe șase luni și minute constante în Serie A pentru a avea șanse de a prinde lotul Braziliei la CM 2026.



Deși a jucat ultima dată pentru Brazilia la CM 2022, Thiago Silva a admis recent, într-un interviu pentru France Football, că visează să apară și la Mondialul din 2026, care ar fi al cincilea din cariera sa.