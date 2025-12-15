Echipa antrenată de Cristi Chivu s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Genoa, în timp ce AC Milan a remizat cu Sassuolo, 2-2, iar Napoli a pierdut la Udinese, 0-1.



Nerazzurrii au început excelent duelul de pe „Luigi Ferraris”. În minutul 6, Yann Bisseck a deschis scorul cu un șut la colțul scurt. Cu șapte minute înainte de pauză, Lautaro a punctat și el. Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a redus din diferență în minutul 68, prin Vitinha.

Luca Toni: „Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile”



Imediat după meci, Cristi Chivu a primit laude importante din partea lui Luca Toni. Fostul mare atacant italian a vorbit la DAZN despre impactul românului la Inter și a recunoscut deschis că apreciază stilul și personalitatea acestuia.



„Chivu a găsit deja niște soluții foarte bune. L-a regăsit pe Lautaro, are vestiarul în mână. La început nu mi se părea o echipă atât de unită, dar a reușit să recupereze liderii după înfrângerea din finala de Champions League și a repornit excelent. Îmi place de Chivu că nu greșește niciodată declarațiile. Îi mai trebuie puțină continuitate, dar Inter este cea mai puternică echipă”, a spus Luca Toni.



Pentru Cristi Chivu urmează Supercupa Italiei, competiție în care antrenorul român are șansa de a cuceri primul trofeu din cariera sa de tehnician. Competiția se vede LIVE și în exclusivitate pe VOYO!

