Nu a durat mult! Ce tatuaj si-a facut un fan al lui Napoli dupa victoria cu Juventus! FOTO

Revelionul a inceput mai devreme la Napoli desi echipa mai are nevoie ca Juventus sa se incurce pentru a obtine al 3-lea titlu din istorie.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Fanii lui Napoli sunt intr-o continua sarbatoare - echipa este aproape de primul titlu dupa 28 de ani, formatia lui Sarri fiind la 1 punct in spatele campioanei din ultimii 6 ani, Juventus. Victoria din meciul direct de duminica a relansat lupta la titlu cu 4 etape inainte de final.

Jucatorii lui Napoli au fost asteptati cu artificii dupa marele succes iar un fan a decis sa-si deseneze pe piele acest moment. El si-a tatuat scorul, minutul, marcatorul si data la care a avut loc meciul!

In urma rezultatului de duminica, Juventus este pe primul loc cu 85 de puncte, in timp ce Napoli are 84 de puncte. Juventus mai are de jucat pana la final cu Inter Milano (locul 5 - deplasare), Bologna (locul 11 - acasa), AS Roma (locul 3 - deplasare) si Verona (locul 19 - acasa). Napoli va mai juca impotriva celor de la Fiorentina (locul 9 - deplasare), Torino (locul 10 - acasa), Sampdoria (locul 8 - deplasare) si Crotone (locul 17 - acasa).