Momente impresionante in vestiarul de la AS Roma. Mourinho a filmat tot: peste 1,2 milioane de oameni au vazut clipul emotionant 

Jose Mourinho este in cantonamentul de pregatire cu AS Roma.

Mourinho a semnat vara aceasta un nou contract valabil pana in 2024. "The Special One" a fost primit ca un rege la Roma, inca din prima zi de cand a ajuns in capitala Italiei. Portughezul a intrat deja in paine si se afla in cantonament cu noua sa echipa.

Cunoscut ca un excelent motivator, Mourinho pare sa fie pe drumul cel bun cu fotbalistii Romei. Antrenorul a postat pe Instagram un filmulet in care intreg lotul canta imnul formatiei din Roma.

De asemenea, portughezul si-a adus un conational la AS Roma. Rui Patricio a fost transferat de la Wolves pe 11.5 milioane de euro si a semnat o intelegere valabila pana in 2024 cu gruparea de pe Olimpico. Pe langa portarul lusitan, in lotul lui Mourinho s-au mai alaturat, vara aceasta, Ibanez, de la Atalanta, si Bryan Reynolds, de la FC Dallas.