"Ronaldo nu are motive sa fie ingrijorat de mine!" Mourinho, savuros ca intotdeauna, la primele declaratii din calitate de antrenor al Romei

Portughezul a vorbit despre noua provocare.

Demis de la Tottenham la inceputul anului, Jose Mourinho si-a gasit rapid angajament si a semnat cu AS Roma, care s-a despartit de Paulo Fonseca. Fostul manager de la Real Madrid a vorbit despre viitorul sau, dar si despre provocarile pe care le va intampina la revenirea in Serie A.

"Este un oras frumos, dar nu de asta am venit la Roma, nu sunt in vacanta. Oricum, ziaristii de aici sunt incredibili, mi-am schimbat numarul de telefon de 3 ori si tot l-ati aflat. Imi era dor de Italia. Iar cand vorbimde fotbalul italian, vorbim de finalistii de la EURO 2020, iar cei maimulti jucatori ai squadrei azzurra sunt din Serie A. Daca acest campionat nu e considerat unul de top, atunci trebuie sa muncim maimult.

Eu sunt la Roma, deci sunt si in slujba fotbalului italian. Dar voi stiti ca eu nu sunt simpatic cand ma apuc de treaba, trebuie sa-mi apar echipa. Sunt antrenorul Romei, nu vreau sa fiu in alta parte. Am multe de facut. Nu vreau sa intru in polemici, sunt mai matur, dar voi sari mereu sa-mi apar echipa. La Manchester United am castigat 3 trofee si a fost considerat un dezastru. La Tottenham, nu am fost lasat sa joc o finala de Cupa, iar a fost considerat dezastru. Ce e dezastru pentru mine, e succes pentru altii!

La ultimele 3 cluburi, am castigat titlul cu Chelsea, trei trofee cu United si am jucat o finala cu Tottenham. Unii cred ca asta inseamna dezastru, lucruri pe care unii nu le vor realiza in viata lor! E vina mea. Nu vreau sa se spuna Roma lui Mourinho, dar nu ma deranjeaza cand aud de Lazio al lui Sarri sau Juventusul lui Allegri. La Juventus este Cristiano, dar nu are motive sa fie ingrijorat.



S-ar teme doar daca as juca fundas central pentru ca l-as lovi! Dar, din pacate, sunt prea slab si prea batran ca sa mai joc. Roma are un proiect pe termen lung, dar sper sa castig si trofee. Eu vad Roma sarbatorind un trofeu in urmatorii 3 ani. Nu am vorbit cu niciunul din jucatorii despre care s-a scris in presa, nici cu Sergio Ramos, nici cu Gigi Donnarumma. Dar as avea nevoie de un fundas stanga", a spus Jose Mourinho.