I-au fost cei mai mari dusmani, dar Mourinho le cere fanilor Angliei sa fie ca ei! Ce crede Jose ca va aduce victoria Angliei

Anglia - Danemerca e miercuri, de la ora 22:00. Semifinalele se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Chiar daca pentru multi pare o formalitate, portughezul a vazut suficiente rasturnari de situatie incat sa nu ia in serios sansele Danemarcei. Nordicii au reusit sa produca o supriza uriasa in 1992, cand au castigat un turneu final la care nici nu se calificasera initial, astfel ca si acum, mobilizati in urma evenimentului horror al carui protagonist a fost Eriksen, vor sa repete performanta.

Astfel ca englezii au nevoie sa dea totul, atat pe teren cat si in tribune, crede Mourinho. "The Special One" le cere astfel fanilor sa recreeze pe Wembley faimoasa atmosfera de pe Anfield: "Jucatorii au nevoie de sustinere ca pe Anfield. Nu o sa uit niciodata cand am fost prima data la Liverpool. Nu imi venea sa cred ca echipa era condusa cu 2-1, 3-1 sau 4-1 pe propriul teren iar fanii ii sustineau pe ai lor pana in ultima secunda. Venind din Portugalia, nu vazusem niciodata asa ceva."

Mourinho sustine ca pentru a se asigura ca Anglia trece mai departe, fanii trebuie sa lupte la fel ca jucatorii si sa puna presiune pe toate deciziile: "Sustineti-i, sustineti-i, sustineti-i! Jucati pentru Anglia, puneti presiune pe decizii, puneti presiune chiar si pe oamenii de la VAR, chiar daca nu sunt la fata locului. Puneti presiune pe tot!", a completat portughezul.

Jose crede ca daca fanii reusesc sa creeze ce a vazut pe Anfield, fotbalistii lor vor fi mai mult decat motivati pentru a castiga: "Faceti acel tip de galagie care le va dubla energia si increderea jucatorilor, sa simta ca toti sunt cu ei."