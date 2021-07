Absolut socant: "Cristiano e un imbecil, iar Mourinho e un anormal!" Perez nu i-a 'iertat' nici pe cei doi portughezi 

Florentino Perez este protagonistul celui mai recent scandal din fotbal.

Presedintele lui Real Madrid se afla in centrul unui real scandal, dupa ce au aparut inregistrari cu el in timp ce jignea legende ale clubului precum Casillas sau Raul. El Confidencial a publicat inregistrarile, la care Perez a raspuns cu un comunicat, spunand ca declaratiile sale au fost scoase din context.

Primele declaratii ale lui Perez erau din conversatii purtate de el in 2006, iar acum spaniolii au mai publicat o serie de inregistrari, de aceasta data din 2012. Presedintele madrilenilor ii vizeaza in ultimele inregistrari pe Cristiano Ronaldo si Jose Mourinho.

"E nebun. Baiatul asta e un imbecil, un bolnav. Crezi ca este normal, insa nu este, daca ar fi, atunci nu ar face toate lucrurile pe care le face. Ultima prostie pe care a facut-o, pe care a vazut-o toata planeta...de ce crezi ca face prostia asta?

Mendes (agentul sau) nu il ajuta cu nimic. La fel cum nu are nicio autoritate nici cu Mourinho. Pana si la interviuri. Nimic. Nici nu se pune problema. Astia sunt barbati cu un ego imens, doi prost crescuti, si antrenorul si el, nu vad realitate, pentru ca amandoi ar putea sa castige mult mai multi bani daca ar avea alta atitudine.

Sunt doi anormali, vorbim despre multi bani in 'latura' drepturilor de imagine. In plus, cu fetele pe care le au, modul ala sfidator, nu e pe placul nimaui...", spune Perez citat de Mundo Deportivo.