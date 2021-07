"E chiar usor cand esti tanar!" Jose Mourinho, contrazis de o legenda a fotbalului englez

Infrangerea Angliei din finala Campionatului European inca are ecou puternic.

Anglia a pierdut finala Campionatului European cu Italia, in ciuda faptului ca a deschis scorul in minutul 2 si parea sa aiba meciul in mana. Baietii condusi de Roberto Mancini au reusit sa egaleze in partea secunda si au trimis meciul la penalty-uri, dupa 120 de minute de prelungiri.

Acolo insa deciziile ciudate ale selectionerului Gareth Southgate i-au socat pe multi specialisti, printre care si Jose Mourinho. Introducerea lui Sancho si a lui Rashford in ultimele secunde din prelungiri pentru a executa penalty-ri s-a dovedit a fi neinspirata, iar punerea lui Bukayo Saka, mijlocasul de doar 19 ani de la Arsenal sa fie al 5-lea executand a fost cea mai de neinteles.

"Atat de multe dezbateri dupa EURO 2020... chiar nu pot sa accept aceasta teorie conform careia 'esti prea tanar la 19 ani' sa bati un penalty. De fapt, e chiar mai usor cand esti tanar! Esti neinfricat, esti increzator, nu ai in minte episoade neplacute din trecut", a scris Owen, pe contul sau de Twitter.