"Shaw i-a aratat lui Mourinho ce dinozaur narcisist este!" Portughezul a devenit subiectul principal al glumelor dupa ce Anglia a deschis scorul cu Italia

Finala Euro 2020 dintre Italia si Anglia a inceput in forta. Elevii lui Southgate au deschis scorul in minutul 2. Marcatorul a fost Luke Shaw, jucatorul pe care Mourinho l-a criticat in trecut, fotbalistul mergand chiar la psiholog in timp ce portughezul era antrenor la Manchester United.

Fanii englezi nu l-au uitat pe "The Special One" pentru modul in care s-a purtat cu fundasul stanga si l-au ironizat dupa ce Shaw a deschis scorul cu Italia.

"Mourinho dupa ce a vazut golul Angliei de mai devereme"

"Ai nevoie de creierul lui Mourinho pentru a inscrie intr-o finala de Campionat European. Ce sezon a avut Luke Shaw"

"Mourinho a spus ca Shaw era de ra**t, iar acum este explozibil curat!"

"Jucatori in care Mourinho nu a crezut: Salah, Kevin De Bruyne, Lukaku, Luke Shaw, la dracu'. Frauda totala"

"Luke Shaw ii arata lui Mourinho, din nou, ce dinozaur batran si narcisist este"

"Luke Shaw joaca atat de bine astazi. Este inca un motiv pentru care Mourinho antreneaza Roma, ci nu un club mare"