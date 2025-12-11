OFICIAL Legenda fotbalului din Portugalia și-a anunțat retragerea! 108 selecții și o statuie, campion european, câștigător al Ligii Națiunilor

Legenda fotbalului din Portugalia și-a anunțat retragerea! 108 selecții și o statuie, campion european, câștigător al Ligii Națiunilor Fotbal extern
Rui Patricio se retrage din cariera de jucător la 37 de ani.

Rui PatricioSporting LisabonaPortugaliaAS RomaEuro 2016
Portarul Rui Patricio, campion european cu selecţionata Portugaliei în 2016, a pus capăt carierei sale la 37 de ani, a anunţat miercuri Federaţia Portugheză de fotbal (FPF), citată de agenţia EFE.

Într-un comunicat, forul lusitan a evidenţiat "cariera unică" a lui Rui Patricio, marcată de "realizări istorice şi o longevitate remarcabilă în poarta Portugaliei", pe care a reprezentat-o în 108 ocazii.

FPF a anunţat, de asemenea, că va organiza vineri o ceremonie la sediul său pentru a aduce un omagiu "carierei, talentului şi contribuţiei excepţionale".

Sporting Lisabona, Wolverhampton, AS Roma, Atalanta și Al Ain sunt echipele la care a jucat portarul lusitan

Rui Pedro dos Santos Patricio şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Sporting Lisabona, clubul la care şi-a făcut debutul ca profesionist.

El mai jucat trei sezoane la Wolverhampton Wanderers, în Anglia, şi alte trei în Italia, la AS Roma, sub comanda compatriotului Jose Mourinho.

În sezonul trecut, Rui Patricio a disputat şase meciuri pentru Atalanta în Serie A, iar cele mai recente apariţii ale sale au fost la Cupa Mondială a Cluburilor alături de echipa Al-Ain din Emiratele Arabe Unite.

Rui Patricio, 10 trofee în aproape 20 de ani de carieră și statuie în Leiria natală

Lista realizărilor sale include un titlu în Conference League cu AS Roma, trei Cupe şi trei Supercupe ale Portugaliei, o Cupă a Ligii cu Sporting, precum şi ediţia inaugurală a Ligii Naţiunilor, în 2019, cu selecţionata Portugaliei, pe lângă titlul european din 2016, cucerit în Franţa.

Una dintre paradele sale din timpul finalei EURO 2016 împotriva Franţei, la un şut al lui Antoine Griezmann, a fost chiar imortalizată cu o statuie în oraşul său natal, Leiria, notează Agerpres.

