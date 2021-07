EXCLUSIV | "Oarecum il numesc 'Specialul'!" Iuliu Muresan, asemanat cu Jose Mourinho! Cand si-ar putea primi jucatorii de la Dinamo banii

Situatia de la Dinamo continua sa fie critica, dar noii oficiali ai clubului spera sa rezolve din probleme.

Administratorul judiciar al lui Dinamo, Razvan Zavaleanu, a vorbit despre problemele de la Dinamo si despre modul in care acestea ar putea fi rezolvate. Tototdata, oficialul a dezvaluit cand si-ar putea primi fotbalistii bani si care sunt prioritatile in cadrul clubului.

"Sunt probleme acute, care trebuie rezolvate si incet, incet incercam sa asezam si problemele pe termen lung. Sper ca impreuna toti, jucatori, club, suporteri, adminstrator special, administrator judiciar sa formam o echipa.

Este posibil ca jucatorii sa-si primeasca o parte sau toti banii in timpul planului de reorganizare. Este subiectul nostru principal, pe care ne concentram respectiv achitarea datoriilor companiei si evident ne intereseaza foarte tare achitarea catre jucatori", a spus Razvan Zavaleanu pentru www.sport.ro si PRO TV.

Intrebat despre colaborarea cu Iuliu Muresan din perioada CFR Cluj, si cea de acum, cand acesta a acceptat sa revina in Liga 1 si sa o ajute pe Dinamo, Zavaleanu a dezvaluit ca il compara pe Muresan cu Jose Mourinho.

"Am colaborat si am facut-o foarte bine. Oarecum il numesc 'Specialul' si mi-am dus aminte de povestea lui Mourinho de la Chelsea. As vrea sa fac o paralela intre povestea respectiva si venirea domnului Muresan la Dinamo. Este de bun augur si sa speram ca va fi acelasi tip de 'special' cum a fost Mourinho pentru Chelsea", a concluzionat acesta.