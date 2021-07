Mourinho a inceput curatenia! Ce umilinta pentru cei 8 pusi pe lista de transferuri!

The Special One incepe in forta mandatul de la AS Roma

Conform Sky Sports Italia, cei 8 fotbalisti nici macar nu vor mai fi primiti la antrenamentele echipei mari. Desi Mourinho a inceput antrenamentele doar de ieri, stilul sau brutal a dus la aceasta decizie.

Printre cei 8 sunt si Pedro, fost la Chelsea si Barcelona, Justin Kluivert, Steven Nzonzi si portarul Robin Olsen.

Lista este completata de Ante Coric, fostul mijlocas de la PSG, Javier Pastore, Davide Santon si Federico Fazio.

Mourinho are 3 ani de contract cu AS Roma, si va incerca sa aduca un nou trofeu pe Olimpico, dupa un sezon in care romanii au terminat de-abia pe locul 7.