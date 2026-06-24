Ardelenii vor să înceapă transferurile cu care să atace titlul și calificarea în cupele europene, dar până atunci clubul a bifat câteva plecări importante. Mihai Popa (Motor Lublin), Matei Ilie (Kasimpașa) și Mohammed Kamara (Rapid) au plecat deja de la echipă. Lor li se adaugă și Ciprian Deac, care s-a retras.

Neluțu Varga anunță mișcări de trupe la CFR Cluj

Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, anunță că plecările nu se opresc aici. În următoarea perioadă, clubul din Gruia ar urma să renunțe la încă doi jucători.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Damjan Djokovic (36 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani), doi dintre cei mai importanți jucători din vestiarul CFR-ului, ar putea fi pe lista posibilelor plecări din această vară.

„Vor veni trei, numele le știe Iuliu Mureșan. Încercăm să mai rezolvăm să mai plece vreo doi”, a spus Neluțu Varga, pentru PRO TV și Sport.ro.

CFR Cluj crește și tineri: ”Unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din academia noastră”

După transferurile lui Yuval Sade (liber de contract, de la Maccabi Netanya) și Marian Huja (250.000 de euro de la Pogon Szczecin), CFR Cluj a mai securizat serviciile unui fotbalist.

Este vorba despre puștiul de 17 ani Mateo Miclăuș, care provine din academia ”feroviarilor”. El a evoluat în stagiunea recent încheiată sub formă de împrumut la Unirea Alba-Iulia.

Pe Miclăuș, ardelenii l-au descris drept ”unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din academie”. El a semnat un contract până în 2029 cu CFR Cluj.