Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial

Alexandru Hațieganu
Portarul lui AC Milan, Mike Maignan, s-a hotărât cu privire la viitorul său. 

Mike Maignan (30 de ani), portarul și căpitanul lui AC Milan, a hotărât să își prelungească angajamentul alături de „rossoneri”. 

Mike Maignan, aproape de prelungirea contractului cu AC Milan

Contractul francezului cu gruparea milaneză expiră pe 30.06.2026. Noul angajament al lui Maignan va fi valabil până în 2031. 

El va încasa un salariu anual de aproximativ 5,7 milioane de euro, informează Sky Sport, citat de către Transfer News Live. 

Mike Maignan va primi unul dintre cele mai mari salarii din cadrul clubului ce evoluează pe San Siro. AC Milan urmează să confirme oficial prelungirea contractului francezului.  

Maignan, unul dintre cei mai importanți „rossoneri”

AC Milan a plătit în schimbul serviciilor lui Mike Maignan, în vara anului 2021, 16,4 milioane de euro. 

De atunci, portarul a adunat 183 de meciuri pentru milanezi, în care și-a menținut poarta intactă în 69 de rânduri. 

Mike Maignan are în palmares două trofee cu AC Milan: Serie A în 2022 și Supercupa Italiei în 2025. 

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
CFR Cluj negociază cu AC Milan! Transfer spectaculos în Gruia
AC Milan este noul lider din Serie A! Pe ce loc a picat Interul lui Cristi Chivu
Atacantul naționalei Germaniei este aproape să semneze cu AC Milan!
Meciul AC Milan - Como din Serie A se va juca în Australia!
Napoli - AC Milan 2-0. Rossonerii au pierdut cu un român-surpriză în Supercoppa Italiana (EXCLUSIV pe VOYO)
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO)
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2!
Mesajul dur al lui Mike Maignan după ce a fost victima rasismului în Italia 
Scandal la Udinese - Milan! Mike Maignan a ieșit de pe teren: "Suntem șocați!"
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

