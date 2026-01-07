Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial

Mike Maignan (30 de ani), portarul și căpitanul lui AC Milan, a hotărât să își prelungească angajamentul alături de „rossoneri”.
Mike Maignan, aproape de prelungirea contractului cu AC Milan
Contractul francezului cu gruparea milaneză expiră pe 30.06.2026. Noul angajament al lui Maignan va fi valabil până în 2031.
El va încasa un salariu anual de aproximativ 5,7 milioane de euro, informează Sky Sport, citat de către Transfer News Live.
Mike Maignan va primi unul dintre cele mai mari salarii din cadrul clubului ce evoluează pe San Siro. AC Milan urmează să confirme oficial prelungirea contractului francezului.
Maignan, unul dintre cei mai importanți „rossoneri”
AC Milan a plătit în schimbul serviciilor lui Mike Maignan, în vara anului 2021, 16,4 milioane de euro.
De atunci, portarul a adunat 183 de meciuri pentru milanezi, în care și-a menținut poarta intactă în 69 de rânduri.
Mike Maignan are în palmares două trofee cu AC Milan: Serie A în 2022 și Supercupa Italiei în 2025.