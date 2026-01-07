Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial

Mike Maignan (30 de ani), portarul și căpitanul lui AC Milan, a hotărât să își prelungească angajamentul alături de „rossoneri”.

Mike Maignan, aproape de prelungirea contractului cu AC Milan

Contractul francezului cu gruparea milaneză expiră pe 30.06.2026. Noul angajament al lui Maignan va fi valabil până în 2031.



El va încasa un salariu anual de aproximativ 5,7 milioane de euro, informează Sky Sport, citat de către Transfer News Live.

