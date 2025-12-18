LIVE VIDEO Napoli - AC Milan azi cu un român-surpriză în Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO!

Napoli - AC Milan azi cu un rom&acirc;n-surpriză &icirc;n Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO! Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prima semifinală din competiție se joacă la Riyadh.

TAGS:
Matteo DuțuAC MilanNapoliSupercoppa ItalianaMassimiliano Allegri
Din articol

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”

Napoli - AC Milan

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Napoli și AC Milan se întâlnesc în prima semifinală din Supercoppa Italiana 2025-2026.

Meciul se dispută pe ”King Saud University Stadium” din Riyadh, capitala Arabiei Saudite.

Matteo Duțu și Cristian Chivu, românii care luptă pentru trofeul Supercoppa Italiana

În lotul lui AC Milan se află și fundașul central român Matteo Duțu, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, convocat de Massimiliano Allegri ca urmare a problemelor în defensivă, dar și grație evoluțiilor bune de la Milano Futuro din Serie D: 18 meciuri și 2 goluri.

Matteo Duțu a împlinit 20 de ani luna trecută.

”Au calități bune. Am vrut să îi recompensez pentru ceea ce fac la antrenamente”, a explicat Allegri motivele pentru care a chemat mai mulți tineri în lotul lui Milan pentru Supercupă.

În cealaltă semifinală din Supercoppa Italiana, LIVE EXCLUSIV pe VOYO vineri de la ora 21:00, se vor întâlni Bologna și Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.

Clasamentul din Serie A: AC Milan și Napoli sunt pe podium, în spatele liderului Inter

Rezumatul finalei Coppa Italia 2025, AC Milan - Bologna 0-1

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul rom&acirc;n de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! &rdquo;Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel&rdquo;
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu a vorbit despre noul său pariu la PAOK: &bdquo;E un jucător subestimat, va fi ca Giakoumakis&rdquo;
Răzvan Lucescu a vorbit despre noul său pariu la PAOK: „E un jucător subestimat, va fi ca Giakoumakis”
Ce le-a comunicat Nicolae Dică grecilor despre Universitatea Craiova. Marele avantaj pentru AEK Atena
Ce le-a comunicat Nicolae Dică grecilor despre Universitatea Craiova. Marele avantaj pentru AEK Atena
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
Surpriză confirmată: după semifinala de la Iași, C&icirc;rstea va juca o ultimă dată la Cluj-Napoca, după Australian Open
Surpriză confirmată: după semifinala de la Iași, Cîrstea va juca o ultimă dată la Cluj-Napoca, după Australian Open
Ilie Dumitrescu e impresionat de o echipă din Superligă: &rdquo;E foarte greu de contracarat&rdquo;
Ilie Dumitrescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E foarte greu de contracarat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, &icirc;n cărți pentru o performanță formidabilă &icirc;n Grecia

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia

Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Xabi Alonso

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie v&acirc;ndut de Pisa

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa



Recomandarile redactiei
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Ce le-a comunicat Nicolae Dică grecilor despre Universitatea Craiova. Marele avantaj pentru AEK Atena
Ce le-a comunicat Nicolae Dică grecilor despre Universitatea Craiova. Marele avantaj pentru AEK Atena
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
Ilie Dumitrescu e impresionat de o echipă din Superligă: &rdquo;E foarte greu de contracarat&rdquo;
Ilie Dumitrescu e impresionat de o echipă din Superligă: ”E foarte greu de contracarat”
Dinamo, amical cu &bdquo;coșmarul&rdquo; FCSB-ului din Europa League!
Dinamo, amical cu „coșmarul” FCSB-ului din Europa League!
Alte subiecte de interes
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Duțu s-a transferat definitiv &icirc;n Serie C! Fundașul central cu selecții la naționala de tineret a Rom&acirc;niei a semnat pe două sezoane
Duțu s-a transferat definitiv în Serie C! Fundașul central cu selecții la naționala de tineret a României a semnat pe două sezoane
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga Rom&acirc;niei la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Victor Osimhen a spus &rdquo;DA&rdquo; și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
CITESTE SI
Intervenție spectaculoasă &icirc;n Capitală. O femeie care s-a baricadat &icirc;n casă a fost salvată ca &icirc;n filme. VIDEO

stirileprotv Intervenție spectaculoasă în Capitală. O femeie care s-a baricadat în casă a fost salvată ca în filme. VIDEO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

Cu c&acirc;t va crește salariul minim &icirc;n 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

stirileprotv Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!