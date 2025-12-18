LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Napoli și AC Milan se întâlnesc în prima semifinală din Supercoppa Italiana 2025-2026.

Meciul se dispută pe ”King Saud University Stadium” din Riyadh, capitala Arabiei Saudite.

Matteo Duțu și Cristian Chivu, românii care luptă pentru trofeul Supercoppa Italiana

În lotul lui AC Milan se află și fundașul central român Matteo Duțu, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, convocat de Massimiliano Allegri ca urmare a problemelor în defensivă, dar și grație evoluțiilor bune de la Milano Futuro din Serie D: 18 meciuri și 2 goluri.

Matteo Duțu a împlinit 20 de ani luna trecută.

”Au calități bune. Am vrut să îi recompensez pentru ceea ce fac la antrenamente”, a explicat Allegri motivele pentru care a chemat mai mulți tineri în lotul lui Milan pentru Supercupă.

