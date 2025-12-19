Partida va fi condusă de arbitri din Asia

Ezio Simonelli, președintele Serie A, a anunțat că partida dintre AC Milan și Como se va disputa la Perth, în Australia, pe 8 februarie, așa cum fusese programată inițial. Conducerea ligii italiene și-a păstrat decizia controversată, în ciuda unui val de proteste ale fanilor și ale presei, dar și a faptului că cele două echipe vor fi arbitrate de o brigadă delegată de Asian Football Confederation.



FIGC a fost și ea de acord cu mutarea partidei de pe San Siro în Australia, în condițiile în care în perioada respectivă arena milaneză va fi blocată de către ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.



În octombrie 2025, UEFA și-a dat acordul pentru disputarea meciul de Serie A în Asia, dar și pentru mutarea partidei FC Barcelona - Villarreal la Miami. Ultimul meci a fost ulterior anulat în urma unei puternice opoziții interne, clubul catalan fiind inclusiv amenințat cu tribunalul de către deținătorii de abonamente.



În Australia există o puternică comunitate italiană

În Australia, țară cu o populație de 28 de milioane de locuitori, există o comunitate de 1.1 cetățeni cu origini italiene. Dintre aceștia, 172.000 sunt născuți în Italia, iar 230.000 folosesc limba italiană în familie.



Printre ei se află politicianul Anthony Albanese, actualul premier al Australiei, dar și vedete precum Natalie Imbruglia, Vanessa Amorosi, Tina Arena, Gabriella Cilmi (muzică), Mark Bresciano, Nicholas D'Agostino, Paul Izzo, Damian Mori, Brandon Borrello (fotbal), Daniel Ricciardo (automobilism), Anthony LaPaglia, Jonathan LaPaglia sau Leila George (actor).

Totuși, programarea meciului dintre două echipe din Lombardia în Australia e ciudată, în condițiile în care majoritatea imigranților italieni din această țară provin din provinciile Calabria, Sicila, Apulia, Campania, Veneto și Friuli-Venezia Giulia, iar un meci AS Roma - Napoli, Udinese - Napoli sau Lazio - Lecce ar fi fost mai potrivite. De asemenea, orașul Perth are o comunitatea cu doar 19.000 de italieni, fiind surclasat de Melbourne (74.000), Sydney (45.000) și Adelaide (21.000). Perth Stadium are o capacitate de aproape 62.000 de locuri.



Foto - Getty Images

