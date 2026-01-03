Daniel Pancu și-ar dori mai multe opțiuni în blocul defensiv, motiv pentru care ardelenii au început căutările. Fosta campioană a României vrea să aducă în Superliga un fotbalist din Serie A.

CFR Cluj negociază împrumutul lui Matteo Duțu

Concret, este vorba, conform Prosport, despre fotbalistul român de la AC Milan, Matteo Duțu, care a jucat deocamdată în meciuri oficiale doar pentru Milan Futuro și Milan Primavera. Totuși, în vară, Duțu a fost folosit frecvent de Massimiliano Allegri în meciurile amicale.

Sursa citată susține că o ofertă oficială a lui CFR Cluj pentru împrumutul lui Matteo Duțu ar putea ajunge zilele următoare la Milano.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt.

Deși este vorba despre un împrumut până la finalul acestui sezon, CFR Cluj își dorește să aibă inclusă în contract și o opțiune de transfer definitiv.

