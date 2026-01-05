Anunț-bombă în Italia! Ofertă pentru Andrei Coubiș din Superliga: „E foarte aproape”

Anunț-bombă &icirc;n Italia! Ofertă pentru Andrei Coubiș din Superliga: &bdquo;E foarte aproape&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, este foarte aproape de o mutare în Superliga. 

TAGS:
andrei coubisSampdoriaAC MilanUniversitatea Cluj
Din articol

Stoperul aflat sub contract cu AC Milan ar putea reveni în fotbalul românesc în această iarnă, după un sezon ratat în Serie B.

Coubiș a fost împrumutat în vară la Sampdoria, după ce Dinamo ajunsese la un acord cu AC Milan pentru un transfer definitiv de 200.000 de euro. 

Jucătorul a ales însă să rămână în Italia, decizie care nu i-a adus beneficii. Nu a bifat niciun minut pentru gruparea genoveză, iar Sampdoria este gata să întrerupă împrumutul pentru a evita o clauză impusă de Milan.

Andrei Coubiș „este foarte aproape” de „U” Cluj!

U Cluj este principala favorită să-i obțină semnătura. Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că mutarea este foarte aproape: „Andrei Coubis este foarte aproape de Universitatea Cluj de la Sampdoria”.

Ardelenii caută întăriri în defensivă și ar fi inițiat deja discuțiile cu jucătorul. În vară, Coubiș ceruse un salariu de 15.000 de euro lunar la Dinamo, motiv pentru care negocierile au picat.

Crescut în academia lui AC Milan, Coubiș are o înălțime de 1,89 metri și poate evolua și ca fundaș dreapta. Este cotat la 100.000 de euro pe Transfermarkt și mai are contract cu „rossonerii” până în iunie 2027.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
Protest &icirc;ntr-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: &bdquo;Gata cu șmecheria&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Neplătit de luni bune, fostul jucător din Giulești a semnat cu noua echipă!
Neplătit de luni bune, fostul jucător din Giulești a semnat cu noua echipă!
Intră &icirc;n play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: Scrie foarte clar &icirc;n contract
Intră în play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: "Scrie foarte clar în contract"
Primul transfer al iernii pentru Chivu la Inter! E dorit și de Real Madrid și Barcelona
Primul transfer al iernii pentru Chivu la Inter! E dorit și de Real Madrid și Barcelona
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi
Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"
Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Gigi Becali &icirc;i sare &icirc;n ajutor lui Șumudică! Suma infimă pe care o cere pentru a-l ceda pe Tavi Popescu la Al-Okhdood
Gigi Becali îi sare în ajutor lui Șumudică! Suma infimă pe care o cere pentru a-l ceda pe Tavi Popescu la Al-Okhdood
Italienii au făcut anunțul: jucătorul Rapidului e gata de un transfer &icirc;n Serie A
Italienii au făcut anunțul: jucătorul Rapidului e gata de un transfer în Serie A
Sf&acirc;șietor! A murit, la doar 14 ani, &icirc;n incendiul de la Crans-Montana
Sfâșietor! A murit, la doar 14 ani, în incendiul de la Crans-Montana
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

„Cutremur“ la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi
Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"
Gigi Becali &icirc;i sare &icirc;n ajutor lui Șumudică! Suma infimă pe care o cere pentru a-l ceda pe Tavi Popescu la Al-Okhdood
Gigi Becali îi sare în ajutor lui Șumudică! Suma infimă pe care o cere pentru a-l ceda pe Tavi Popescu la Al-Okhdood
Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Dinamo a anunțat deja o problemă &icirc;n cazul lui Vali Țicu: Nu știu dacă e pregătit să joace
Dinamo a anunțat deja o problemă în cazul lui Vali Țicu: "Nu știu dacă e pregătit să joace"
Italienii au făcut anunțul: jucătorul Rapidului e gata de un transfer &icirc;n Serie A
Italienii au făcut anunțul: jucătorul Rapidului e gata de un transfer în Serie A
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Decizia luată de Paulo Fonseca cu privire la Andrei Coubiș, convocat la AC Milan pentru primul amical al verii
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Debut fulminant al atacantului rom&acirc;n transferat de două zile de Sampdoria: dublă &icirc;n victoria cu 2-1 pe terenul lui Empoli!
Debut fulminant al atacantului român transferat de două zile de Sampdoria: dublă în victoria cu 2-1 pe terenul lui Empoli!
Ioan Ovidiu Sabău anunță &icirc;ntăriri după remiza cu Petrolul: &rdquo;Vor veni 2-3 jucători!
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Chiar sunt bătr&acirc;n! Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 &icirc;n Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!