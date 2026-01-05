Anunț-bombă în Italia! Ofertă pentru Andrei Coubiș din Superliga: „E foarte aproape”

Stoperul aflat sub contract cu AC Milan ar putea reveni în fotbalul românesc în această iarnă, după un sezon ratat în Serie B.



Coubiș a fost împrumutat în vară la Sampdoria, după ce Dinamo ajunsese la un acord cu AC Milan pentru un transfer definitiv de 200.000 de euro.



Jucătorul a ales însă să rămână în Italia, decizie care nu i-a adus beneficii. Nu a bifat niciun minut pentru gruparea genoveză, iar Sampdoria este gata să întrerupă împrumutul pentru a evita o clauză impusă de Milan.



Andrei Coubiș „este foarte aproape” de „U” Cluj!



U Cluj este principala favorită să-i obțină semnătura. Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că mutarea este foarte aproape: „Andrei Coubis este foarte aproape de Universitatea Cluj de la Sampdoria”.

