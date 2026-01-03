AC Milan a învins-o vineri seara, în deplasare, scor 1-0, pe Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A.

Cu această victorie, milanezii trec, momentan, pe prima poziţie în clasament, peste marea rivală Inter, trupa lui Cristian Chivu.

Cagliari - AC Milan 0-1



După o primă repriză echilibrată, elevii lui Massimiliano Allegri au dat lovitura pe arena Unipol Domus, înscriind în minutul 50, când Rafa Leao a trimis în plasă din assist-ul lui Adrien Rabiot.

Oaspeţii au controlat jocul şi sarzii nu au mai putut egala, iar Cagliari – AC Milan s-a încheiat 0-1.

În clasamentul din Serie A, AC Milan a ajuns la 38 de puncte şi, cu un meci în plus, trece peste Interul lui Chivu, devenind lider.

Cagliari este a 14-a, cu 18 puncte.

